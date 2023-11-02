日前中國載人航太工程辦公室發佈載人月球車研製方案徵集活動初選結果，由大陸清華大學牽頭的研製方案「望舒之輦」入選。在獲得入選載人月球車方案後，大陸清華大學在網上介紹這項設計的思路並公佈其概念圖，指稱設計靈感來自於2千多年前的秦始皇兵馬俑的銅製馬車。

據《快科技》報導，大陸清華大學自2017年起開始載人月球車研製工作，研製方案歷經多次調整，最終將中華文明和傳統文化融入載人月球車的設計中，用「望舒之輦」命名載人月球車。

清華大學在網上發表的文章指出，中國古代傳說中，望舒是為月亮駕車的女神，也被借指月亮，而「輦」是中國古代交通工具，中國使用車輛的歷史可追溯至夏朝的奚仲造車。

清華大學指稱其載人月球車設計靈感來自於2千多年前的秦始皇兵馬俑的銅製馬車（圖／快科技）。

文章說，在月球車的整體構型方面，這項「望舒之輦」設計靈感來自於秦始皇兵馬俑出土的銅車馬的關鍵元素，以一對大尺度車輪來突出「輦」的關鍵特徵，覆蓋圓形穹窿華蓋。

套進載人月球車設計上，大尺度車輛位於太空人座椅處，抬高了太空人座椅的高度，不僅有效降低了太空人對抗充氣加壓航太服變形所需要的肌肉力量，而且開闊了太空人的視野。

大陸清華大學牽頭的研製方案「望舒之輦」載人月球車功能圖解。（圖／快科技）

其次，車頂的華蓋提供了鋪設太陽能電池陣的結構，解決了科學儀器設備長期供電的問題，並且在為太空人遮擋月晝強烈的陽光輻照的同時，為車上設備製造了陰影區域，以降低抵抗月晝約128度高溫所實施的儀器設備和電池溫度控制的難度。

此外，這項設計還提供了敞篷車所必須的防翻滾支架，以對太空人進行保護。

文章說，通過對月球車巧妙的折疊和展開設計，即滿足了月球車搭乘月球著陸器到月球表面而對其尺寸和重量的嚴格限制條件，還在月球車後部形成了一個面積較大的平台，用於放置科學儀器設備和裝置以及採集到的月球標本。

清華大學設計團隊稱，設計方案還發展了載人月球車的人-機智慧混合增強駕駛技術，實現了手動駕駛、自主駕駛和人機混合駕駛3種模式。