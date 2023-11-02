Barrio residencial queda completamente destruido por miles de toneladas de bombas israelíes en un campo densamente poblado de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza. pic.twitter.com/AiOSHDQZKn — Palestina Hoy (@HoyPalestina) November 2, 2023

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日自加薩走廊邊境突襲以色列，1400多人遇害、挾持200多名人質。以色列隨即對加薩走廊展開強力砲轟與空襲，上週更派出大批地面部隊攻入加薩，哈瑪斯衛生當局統計，交戰迄今（2日）已超過9000名巴勒斯坦人喪生。以軍週四宣布已逼近加薩市郊區，哈瑪斯「打帶跑」抵抗。加薩北部一處難民營週二、週三接2天遭遇空襲、奪走近200條人命；哈瑪斯表示，以軍週四又對加薩中部一處難民營發動空襲，至少15死。

這場戰爭開打已27天。綜合路透社、半島電視台週四（2日）報導，以軍坦克與地面部隊週四朝位於加薩走廊北部的全境最大城加薩市（Gaza City）推進，遭遇哈瑪斯以迫擊砲等方式頑抗，武裝份子打了就跑進地道。以軍第162師指揮官柯恩（Itzik Cohen）週三聲稱部隊「已到加薩市門口」。當地居民說，以軍整夜轟炸不休，房子晃個不停，「但到了早上，我們發現以色列軍隊仍在城外郊區，這代表他們遭遇超出預期的阻力」。

以色列軍方宣稱已逼近加薩走廊最大城加薩市。

以軍目前戰略似乎是在加薩地帶北部集中大量兵力，而非對整個加薩走廊發動地面攻擊，這可能是出於城市環境作戰困難的考量。

加薩中部布賴吉（Bureij）附近的居民與加薩民政當局官員週四說，布賴吉難民營當天遭遇一場空襲，炸毀多間民房，廢墟之中尋獲至少15具遺體，不少人帶著毯子加入搜尋生還者與死難者時高喊「這是屠殺、屠殺」。

一名倖存者向半島電視台表示：「我跟我家人在屋裡坐著，突然間聽到巨大的爆炸聲，周遭一切全給炸飛了，除了灰塵與煙霧，我們什麼都看不見。這是很大的爆炸，整區都炸倒了。」這名倖存者指著斷垣殘壁說：｢那是我的家，現在成了廢墟一片，我不知道要說什麼，非常無助。」

Bureij Refuge Camp

GAZA pic.twitter.com/pApJDuAo3g — Motaz Azaiza (Press) (@motazazaizagaza) November 2, 2023

布賴吉難民營見於20世紀50年代，收容之前住在英國軍營與帳篷的難民，規模在加薩相對較小，大約4.6萬名聯合國巴勒斯坦難民救濟工程處登記有案的難民住在此地，這些人多半來自加薩東部。

巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」當局媒體辦公室日前表示，以軍週二、週三對加薩北部部賈巴利亞（Jabalia）難民營附近兩波空襲，至少195名巴勒斯坦人喪生，包括多名人質。

加薩35家醫院已逾3分之1無法運作，許多醫院成了臨時難民營，一些救援人員用驢車而不是救護車運送傷患。以色列武裝部隊最高將領週四暗示願意放鬆對加薩的燃料禁運手段，如當地醫院燃料用近，可在監督之下恢復供應。

小小的加薩走廊原本住了大約230萬人，戰爭開打後不久，以方雖持續警告加薩北部居民南撤，仍有飛彈、砲彈持續落在南部地區。哈瑪斯掌控的加薩衛生部週四說，戰火爆發迄今已奪走加薩走廊9061條人命，其中3760人是兒童；傷者超過3.2萬人。