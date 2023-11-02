結婚8年的王陽明、蔡詩芸不久前才爆出婚變傳聞，感情狀態備受外界關注。今(2日)是王陽明41歲生日，兩人大方在社群平台發文放閃，蔡詩芸更甜蜜告白「非常愛你」，讓一路支持他們的粉絲見狀感動留言祝福。

蔡詩芸透過IG發文，一連曬出許多王陽明的日常照片，其中有他在海邊大秀肌肉身材的帥照，也有童心未泯玩留滑梯的影片，蔡詩芸甜蜜寫下「帥哥生日快樂，希望你擁有世界上所有幸福，女兒跟我都非常愛你」。王陽明本人也PO出女兒親手畫的粉色卡片，以及與老婆一起全家團聚的慶生照，表示「謝謝大家的生日祝福，愛你們」，看上去相當開心幸福。

以感情甜蜜出名的夫妻檔，怎料先前卻爆出兩人分居，甚至準備簽字離婚的消息，讓外界相當驚訝，王陽明出席活動時沒戴婚戒，婚姻狀況再度被指是否亮起紅燈，當時他沒有正面否認，僅低調回應這是兩人私事，目前他和蔡詩芸有共識，以女兒的想法為第一考量，希望女兒開心：「如果有什麼事情需要宣布，我們會說，目前沒有要宣布的」。

至於為何沒戴婚戒？他則解釋自己左手無名指多次受傷，不方便戴戒指。如今看到夫妻兩人同步破冰貼文，底下更吸引許多網友留言「希望你們永遠幸福快樂下去」、「生日快樂」。