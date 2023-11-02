針對國民黨國際部主任、淡江大學教授黃介正日前指出，諾魯總統突然下台顯示外交部情報失靈，卻遭外交部發布新聞稿痛批「未經查證做出不實臆測殊為可笑，真枉具學者身分」。對此，國民黨立委陳以信在立法院質詢時表示，外交部不需要以國家政府的名義對學者做人身攻擊，外長吳釗燮則辯稱「可笑」不是攻擊，不斷繞圈指責學者評論沒根據事實，無法接受。

吳釗燮2日在立法院國防外交委員會備詢，陳以信指出，上一次吳昭燮備詢時跟立委吵架，認為立委對他人身攻擊，但外交部的新聞稿卻出現對學者的人身攻擊。陳指出，新聞稿中說學者的評論「子虛烏有」可以接受，但卻說學者「殊為可笑、枉具學者身分」，為甚麼外交部新聞搞堂堂正正，要對學者做人身攻擊？

吳昭燮則說，「因為他是一個膝蓋反應」，還反問陳以信，「你認為枉具學者身分是人身攻擊嗎？你認為殊為可笑是人身攻擊嗎？」

陳以信也傻眼說，「那我也說你殊為可笑，這不是攻擊？說你可笑你可以接受？你這是硬拗」。吳釗燮則堅稱，「如果我做了可笑的事情，你可以說我可笑」，如果有學者沒有根據任何事實就做評論，外交部可以做回應。

陳以信強調，外交部是代表國家，不需要用這種字眼，把事情解釋清楚就好，學者也是公正評論外交事務方向，沒必要批評人家可笑、枉為學者，不要做人身攻擊。吳釗燮再次重複「他的評論沒有根據事實」。

陳以信也嗆說，「說你枉具部長不是人身攻擊？你還要解釋可笑不是攻擊？」吳釗燮則堅稱，學者要研究必須查證，有人沒有依據事實考證，對外交部批評，我們外交部沒辦法接受，要依據事實。

陳以信也重申，外交部不需要以國家政府的立場做人身攻擊，吳釗燮自己做為部長也不希望被立委人身攻擊，那他也希望外交部不要對學者做人身攻擊，外交部自己都不接受，就不要攻擊別人。