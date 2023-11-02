「藍白合」歷經朱柯會及朱侯柯會，目前仍無結論。而前立法院長王金平日前與民眾黨主席柯文哲會面時，建議柯文哲要換位思考。前立委沈富雄表示，他也要學王金平，給學弟柯文哲來個開釋：第一個，柯文哲若「換位思考」完畢，要把自己拉回做「本位思考」，如果選上了，侯是總統，他是副總統，沒有很大的哀怨，未來會更燦爛；第二道開釋，就是柯P不要一路春風到放肆，要懂得收斂。

沈富雄2日在《POP撞新聞》節目中表示，他也要學王金平的作法，對少他20年的學弟柯文哲，要給柯文哲來個開釋。他非常推崇王金平在和柯P見面的的開釋，王金平要柯「換位思考」，而這4個字也讓柯文哲從王金平的房間出來以後，臉色有變。這4字也是目前為止，對柯有點說服力的講法。

沈富雄接著表示，他要勸柯文哲，若「換位思考」完畢，要把自己拉回做「本位思考」。他建議。柯文哲不要把侯友宜完全看成負面，如果他們選上了，侯友宜是總統，柯是副總統 。沒有很大的哀怨，未來會更加燦爛。如果那一天真的到來，他還有第二道開釋，就是不要一路春風到放肆，要懂得收斂。