儒鴻指出，今年前三季平均單價仍維持高檔，營業毛利率也在30％以上高水準。

第四季一向是儒鴻傳統出貨及營運高峰，儒鴻指出，受惠成衣通路以及運動品牌客戶訂單都見到復甦，且10月起、長單比重拉高，公司預期，第四季營收有機會年增、季增雙位數成長，且經濟規模效益下，毛利率表現亦可期待，整體表現「很值得期待」。

儒鴻指出，目前接單已達明年1、2月，訂單能見度甚至可看到第二季。預期明年第一季，營收年增幅應可維持雙位數成長。