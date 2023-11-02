近年脫口秀崛起，許多喜劇演員憑藉出色口才令台下觀眾捧腹大笑，不過玩笑尺度卻有可能觸怒他人，2021年脫口秀演員龍龍怒控老K拿她與前男友的事當表演素材，雙方僵持不下，身為老K老闆的博恩下達留職停薪懲處，該年末老K宣布離開薩泰爾，轉到呱吉旗下工作，近日博恩宣布卸下夜夜秀主持棒，節目上安排老K現身，重新簽回薩泰爾令網友好奇為何又重新合作。

一名網友在論壇Dcard討論「為什麼薩泰爾又重新雇用老K？」最新一集的夜夜秀博恩卸下主持棒，轉交給賀瓏主持，節目片段還出現已經離開薩泰爾的老K上演世紀大和解，重新將老K簽回薩泰爾當寫手，網友好奇這兩年發生什麼，底下許多人表示「老K經驗和笑點就是擺在那」，指出能力強才是重新合作的關鍵，其他人也贊同「薩泰爾一群寫手，最會寫的就老K和博恩兩個」、「老K是自己跟薩泰爾提離職的，雙方不論在公私都沒有交惡、關係親密」、「老K是他們團隊很好的寫手，跟有戰力的角色，換做你是老闆，風頭過了，還是會想要拉他回來」、「K哥真的很有喜感」。

（來源／影片取自STR Network YouTube，如遭刪除請見諒。）

老K本人回應《中時新聞網》表示「但我其實沒有回薩泰爾，只算是專案外包合作」。近年老K嘗試結合脫口秀、音樂喜劇以及大喜利的《喜劇三鐵》，也推出脫口秀工作坊傳授脫口秀秘訣，連百靈果的凱莉都留言相挺「老k真的厲害，連我奇爛無比的段子都可以被他改得很好笑」。