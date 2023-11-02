最近在陝西考古博物館推出古代壁畫展，囊括了出土自陝西跨越千年歷史的眾多壁畫。令人意外的是，在其中一幅《舞女圖》中，一名來自千年前的大唐舞伶用舞姿比出「心」型，戳中不少網友的興趣點。有網友稱這幅壁畫猶如「跨越千年的浪漫」，壁畫也成為許多遊客參觀畫展的打卡點。

據《快科技》報導，這幅《舞女圖》是1995年出土自西安高陵馬家灣村的唐．李晦夫婦墓。壁畫中跳舞的女子鵝蛋臉，細眉鳳目，頭頂雙髻，肩部斜搭帔帛，身體微傾，腰肢輕扭，給人以舞興正酣的感覺。

《舞女圖》比出「心」型，有網友稱它是「跨越千年的浪漫」，壁畫也成為許多遊客參觀畫展的打卡點。（圖／微博）

對於這幅在千年後獲得共鳴的舞姿壁畫，網友認為這有如「跨越千年的浪漫」，還有網友說：「這是我穿越千年故意做的」。消息在網上傳開後，《舞女圖》壁畫也成為許多遊客參觀博物館古代壁畫展的打卡點。

大唐舞伶用舞姿比出「心」型，戳中不少網友的興趣點。（圖／微博）

專家指出，中國壁畫藝術有悠久的歷史與博大精深的內涵，其獨特的藝術風格與氣派為世人矚目，在世界藝術寶庫中佔有崇高地位。

報導說，中國壁畫從萌芽時期的周，歷經春秋、秦漢至大唐時代，壁畫藝術空前繁榮，極備絢麗，達到了壁畫藝術發展最為鼎盛的時期。