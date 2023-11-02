全站3C百貨同步祭出強檔下殺折扣商品，1日也是微星MSI超品日，MSI全館單日業績相較上個月超品日出現雙位數成長，而數位電玩與相機週邊亦展現強勁翻倍成長。家電買氣也同步升溫，尤其掃地機器人、潔牙健康相關商品、音響、投影機、吸塵器等，11／1單日銷量與去年同期相比，皆繳出翻倍成長的亮眼佳績，顯示消費者都想趁雙11促銷檔期入手實用小家電。

2日PChome 24h購物再祭出羅技logitech MX超品日，熱銷滑鼠與鍵盤搶折扣神券後再享超優惠價，全館最高回饋51％，滿2,000元最高送430 P幣及官網登錄送Uber Eats 300元抵用券，商務指定品滿2,000元還送限量POP滑鼠墊。

百貨方面，2日則主打時尚品類日，全館一日限定84折無上限，20家時尚品牌包括精品大牌COACH、日系人氣潮牌PORTER、頂級旅箱品牌Deseno加碼祭出限定一日回饋15％ P幣，以及1,111元限定專區瘋搶便宜行李箱、短夾等。