雙線資本（Doubleline Capital）執行長岡拉克受訪時指出，隨著美國經濟在明年上半年陷入衰退，相信利率將會下滑。

岡拉克表示：「倘若經濟走疲，聯準會的降息幅度就不只是50個基點，而是200個基點。」他並警告龐大的利息支出可能引發下一次「金融危機」。

岡拉克指出美國經濟成長減速的幾個跡象，首先，儘管目前失業率仍位在相對低點，但有上升趨勢。其次是衡量美國2年期和10年期公債殖利率利差的殖利率曲線，近期開始變得陡峭，暗示經濟衰退逼近。

此外，岡拉克也觀察到企業裁員潮開始萌芽。他認為裁員潮即將來襲，企業已經凍結人事招募，如今將開始看到業者宣布裁員計畫，金融和科技企業正醞釀裁員，相信裁員浪潮將逐漸擴散，屆時失業率恐大幅攀升。

多家科技巨頭和大型銀行在過去兩年宣布削減人力，不過多數其他產業至今仍無裁員行動。

岡拉克亦示警美國不斷膨脹的財政赤字。聯邦赤字在9月底止的財年增加近1.7兆美元，預算缺口令美國國債接近34兆美元。岡拉克指出，市場必須面對的是，美國無法再維持這樣的利率和赤字。現行的利率水準已經負擔不起聯邦政府。

美國聯準會（Fed）決策機構聯邦公開市場委員會（FOMC）甫於1日一致同意，聯邦基金利率維持在5.25％至5.5％區間。聯準會連續11度緊縮貨幣後，連續2次例會按兵不動，利率自7月以來便保持在該水準。

聯準會主席鮑爾在會後表示，FOMC還未開始考慮降息，且在通膨獲得控制之前不會降息。

至於聯準會的下一步行動，岡拉克認為聯準會不會像利率點陣圖顯示的一樣激進，點陣圖暗示今年將再升息一次。