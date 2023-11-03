東南亞的發展潛力已經成為跨國企業瞄準的靶心，不少大陸手機品牌都以此為發展重點，專家也提到，東南亞是OPPO與傳音（Transsion）發展高階用戶的好地方，因為蘋果並沒有在此投入大量資源，更有利於大陸手機廠擴大業務。

日經亞洲報導，傳音在今年9月擠下vivo成為全球第五大手機廠，雖落後三星、蘋果、小米、OPPO等廠商，但傳音靠著在新興市場的耕耘，持續提升市占率，還有著非洲手機之王的稱號。

由於華為靠著Mate 60系列重返智慧型手機市場，讓大陸手機市場的競爭更加激烈，因此許多廠商加強在東南亞發展的比重，並以新加坡核心向外擴散，盼藉此找到突破方法。

研究機構Canalys分析師Sheng Win Chow表示，「東南亞是OPPO和傳音等公司發展高端用戶的好地方，因為蘋果並沒有在這裡投入大量資源，加上東南亞的經濟正在改善並蓬勃發展，會成為大陸手機製造商更容易擴大業務的地方。」

Canalys第三季的數據則顯示，傳音的市佔率已經追平OPPO的9%並列全球第四，三星市佔率20%位居第一，蘋果繳出17%市佔率排名第二，小米排第三市佔率為14%，看好傳音透過新興市場帶動，有望衝到全球第四。