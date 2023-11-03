新台幣三百零六億元能換到什麼？對螞蟻集團來說，這筆錢可能換到的是「實現一個錢包走遍世界」的終極目標。

場景來到杭州亞運現場，一萬二千多名選手走入亞運村，他們第一件事就是綁定支付寶（Alipay），支付寶是此次亞運主辦單位指定合作夥伴，在十六天的賽期中，場館周邊商家的行動支付只能靠它。

如果亞運選手手機裡的電子錢包屬於「Alipay+」聯盟的成員，例如韓國的Kakao Pay、馬來西亞的Touch'n Go eWallet，他們連下載支付寶的工夫都可以省下，在杭州消費可以像在本國一樣，手機「嗶」一下就付款。

不論支付寶或Alipay+，都是出自螞蟻集團。該集團在二○一四年獨立以前，隸屬於阿里巴巴集團，大本營就在杭州，做為地主加上成為本屆亞運贊助商，場內用支付寶大展數位科技，場外則獨攬商家的行動支付。

為什麼他們這麼大動作？答案是，今年七月遭中國政府開罰約三百零六億元元的螞蟻集團，有機會鬆開監管，邁向他們跨境支付的未竟之路。

跨境支付是指將支付延伸到海外市場，而這次亞運是螞蟻集團的重要戰場。

該集團運用亞運讓來自全球的一千三百萬遊客一夕之間成為用戶，而賽事期間入境者日均支付筆數較八月增長近七成，Alipay+境外錢包單日交易筆數，最高也翻了兩倍，商家收錢碼的領取量更翻漲十倍。

中國市場廣大，為什麼螞蟻集團要出海？「因為境內市場已經飽和了，本土用戶數量來到天花板，」一位銀行業者直指，支付寶在中國境內用戶約九億，等於所有具消費能力的主要人口，都已經在用，所以必須出海擴大使用戶。

螞蟻集團已經譜寫他們的「出海三部曲」。

首部曲是讓中國人在出國時，可以掃支付寶的二維碼付錢，這目標已趨近完成，目前在日本、歐洲、美國等上百個國家都能使用，包括台灣。

支付寶早在二○一五年就已來台，大至百貨公司、小至夜市，在登台之初，估計就已經有三千五百家商店加入，曾經一度走進夜市，幾乎每個攤販都放著支付寶的條碼。

於是，他們接續展開二部曲：陸續扶植東南亞國家打造電子錢包。

「不只是商業利益，這有戰略意義，跟中國的一帶一路政策有關，螞蟻集團以國家隊姿態，向外輸出技術，協助當地政府打造電子錢包，這是最親民的金融基礎設施，從中也掌握更多數據，」資策會數位轉型研究院組長李震華說。

到了二○二○年，螞蟻集團提出「Alipay+」的想法，打算藉由這套系統，串聯東南亞乃至全球各家的電子錢包。

不過，當螞蟻集團要大展拳腳時，二○年年底卻遭到中國政府監管。原本該公司計畫在香港、上海掛牌上市，卻遭到中國監理機關喊卡，理由是「科技公司不得從事金融事業」，並下令整頓改革，該集團自此進入「黑暗期」。

將近三年過去，直至今年七月，亞運開幕前，中國當局對該集團處以天價罰款，不過對螞蟻集團來說，反而卻是好事一樁。李震華認為，罰款舉動，象徵著該集團整頓改革告一段落，把金融從科技剝離開來，而在取得牌照、受監管後，才能順利開展各項業務。

「這三年我們沒閒著，從支付寶到Alipay+，跨境支付技術解決方案的升級，能滿足三年以後買賣雙方，包括中國遊客和海外商家，都在意的新需求。」螞蟻國際事業群中東區域負責人譚駿對外指出。

目前馬來西亞、新加坡、韓國、泰國等十餘家電子錢包業者已加入Alipay+，全球可適用它的商家超過二百五十萬家，包括法國春天百貨、德國三大藥妝店之一的Müller門市等。

也就是說，現在一名韓國消費者到法國春天百貨，可以直接用手中的Kakao Pay付錢，韓語操作、韓元支付，店家收到歐元完成交易。如同螞蟻集團二○二二可持續發展報告所寫：「助力全球消費者『一個錢包走遍世界』 。」

支付寶在中國境內的服務項目，還有理財、保險、借貸等功能，等於一個App包辦所有的金融服務，他們的未來目標，可以想見就是將這些服務搬到海外，提供海外用戶更多功能，增加使用頻率，完成出海三部曲的最終章。

不過，由於金融服務受到政府高度監管，能否成事，得看各國主管機關，以及當地的法令規範，這是螞蟻集團做跨境支付最大的障礙。

這同樣也是台灣電子錢包業者尚未加入Alipay+的主因。「最重要是要取得主管機關核准，其實不只是Alipay+，各國系統商都有來聯繫，目前僅與日本業者展開類似的合作模式，」街口支付總經理范庭甄表示。

但螞蟻集團的企圖心恐怕不容易擋住，當他們重新邁開大步，試圖串聯起全球電子錢包時，可能為接下來全球金融支付領域，揭開新的轉變。

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