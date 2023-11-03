全球電動車買氣出現放緩跡象，不僅衝擊特斯拉財報、上月股價重挫逾20%，股神巴菲特也出脫比亞迪股票。美媒指出，目前電動車不是需求問題，而是售價太貴，讓消費者無法負擔，就連昔日電動車鐵粉也變成在電動車、油電混合車和燃油車之間挑選的一般顧客，很多人無法說服自己花更多錢買電動車。

Business Insider報導，由於電動車需求成長低於預期，多家車廠做出相關因應策略。福特暫緩120億美元的電動車投資計畫；通用汽車也放棄原定2024年中生產40萬輛電動車的目標。

調查顯示，很多消費者對電動車感興趣，但一輛平均售價逾5萬美元（約台幣162萬元）卻讓他們買不下手。隨著願意花錢參與電動車革命的早期消費者不斷減少後，可以負擔得起的價格變得更為重要。

Guidehouse Insights電動車產業分析師 Mike Austin表示，電動車市場的普及率曲線已來到低點，因為幾乎快沒有人願意花6萬美元（約台幣194美元）買車，或者願意想盡辦法去購車。

經銷商也提到，電動車消費客群最近出現變化，昔日的電動車死忠粉絲，變成在電動車、油電混合車和燃油車之間挑選的一般顧客。很多人無法說服自己花更多錢買電動車。

雖然特斯拉去年大降價，有助於帶動買氣，但據凱利藍皮書（Kelley Blue Book）數據，今年9月電動車均價為50,683美元，超出多數消費者的負擔範圍。

事實上，對潛在購車者調查顯示，大約四分之一美國人很可能購買電動車作為他們的下一輛車，但負擔能力不足是他們縮手的主因。在美國售價4萬美元以下電動車可選擇的所剩無幾，而真正買得起就更少了。