秋天是南瓜豐收的季節，這個有著金黃色果肉的食材不僅味道鮮美，營養價值也很豐富，烹飪起來變化多端，因此受到不少養生族群青睞。不過營養師也提醒，南瓜的好處雖然不少，一些再製食品如南瓜罐頭或南瓜風味的加工品卻含有多餘添加物，對腸胃和心血管反而有害，建議少碰為妙。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，知名的克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）營養師佐帕諾（Julia Zumpano）表示，南瓜的纖維質豐富，熱量卻很低，不僅能增加飽足感，還可幫助控制血糖、降低膽固醇，維持腸道和消化系統健康，可說是一種「超級食物」。

不僅如此，佐帕諾指出，南瓜也含有多種人體必需的營養成分，「南瓜富含β-胡蘿蔔素（Beta Carotene），可以轉化成維生素A，增進皮膚健康與免疫力。」此外，南瓜中的礦物質「鉀」也有助降低血壓。

除了果肉可以吃，南瓜籽也含有豐富纖維和蛋白質，同時也是維生素E和鋅的來源，可強化人體免疫系統。不過，佐帕諾也提醒民眾，市面上充斥不少標榜「南瓜風味」的食品，實際上的南瓜占比並不高，還額外添加大量糖分和脂肪，營養價值相對低，應該盡量避免食用。