面對2024總統大選，民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨黨中央及侯辦協商外，也曾於日前拜會前立法院長王金平，且在會面後對外表示王建議他「換位思考」，他非常認同。資深媒體人尚毅夫爆料，其實柯見過王金平兩次，王兩次都對柯說同樣的話：「你一個人選不上」，但第二次見面時，王金平有點不高興，認為柯一直在國民黨矛盾裡面玩，就直言「你都見完朱、侯了還找我有甚麼事嗎？」接著王就反問柯文哲「若想當正的，選舉誰出錢？誰負責動員？」直接把柯問僵。

尚毅夫2日在網路節目《豈有此呂》中表示，柯文哲是很聰明的人，「想轉彎的時候就拿王金平的話出來講，不想轉彎的時後，王金平的話就當沒聽到」，外界都知道10月24日柯文哲有去找王金平，但早在中秋節時，柯就有見過王金平，但當時的談話內容都沒有流出。

尚毅夫透露，中秋節第一次會面時，王金平就跟柯文哲說「你一個人選不上」；而在10月24日兩人會面時，王金平說的話其實也差不多，但這次王金平有一點不高興，因為王知道柯文哲是在國民黨的矛盾裡面玩、那還要玩多久？當時王金平就跟柯直說，「你都見玩朱立倫，見完侯友宜，你還來見我，還有甚麼事嗎？」

尚毅夫分析王金平的想法，柯文哲跟侯友宜是候選人、朱立倫是競選總幹事兼黨主席，如果柯跟朱、侯都談完，那柯還找王金平談甚麼？

尚毅夫說，中秋節柯、王第一次見面時，柯文哲還沒有嗆「比民調」。但在柯嗆聲之後，王金平曾在一次私下聚餐說：「柯文哲還在說民調，他實在是會把人怨死（台語）」。

尚毅夫透露，上月柯文哲與王金平第二次見面時，王金平也是說柯文哲一個人選不上，但講的更白，直問柯文哲說：「你要當正的，那選舉的錢誰出？誰動員？你負責嗎？動員的錢你付嗎？」

主持人也追問說，王金平這樣問，那柯的反應？尚毅夫說，柯文哲的反應一定是被問僵了阿，又不能叫國民黨出錢，柯若想當正的，怎麼跟人家說國民黨出錢，這句話就講不出去，那王金平如果反問「是你要選總統，為甚麼要我們出?」柯也一定被將軍，這真的是靈魂一問。