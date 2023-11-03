《美麗島電子報》2日就釋出了第64波2024總統大選追蹤民調，若是在三腳督的情況下，民進黨賴清德的支持度有36.6％，國民黨侯友宜為25.8％，民眾黨柯文哲為19.5％。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉2日就表示，「在藍白合過程當中，柯文哲都在罵人、罵國民黨，很怪的一個現象，這就是搞過頭了，讓藍軍支持者跑掉了，年齡大的、低教育程度、60歲以上跑光了」，引發討論。

吳子嘉2日在中天節目《新聞千里馬》中表示，「柯文哲民調暴跌，兩個理由，第一個理由是，柯文哲這兩天的態度太囂張，柯文哲一天到晚罵人、罵侯友宜，整個團隊都在罵人，在藍白合過程當中，柯文哲都在罵人、罵國民黨，很怪的一個現象」，吳子嘉坦言，「這就是搞過頭了，讓藍軍支持者跑掉了，年齡大的、低教育程度、60歲以上跑光了」。

吳子嘉更接著說，「再來是柯文哲20歲至29歲輸給每一個人，中間選民跑光，原因就是柯文哲想讓陸配擔任不分區，被民進黨大量的抹紅，就是國安問題，刺激年輕人、中間選民的反彈，就都跑掉了」。