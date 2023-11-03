2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點，藍白近期也針對2024總統大選合作展開會前會商談。對此，前立委沈富雄2日就表示，「像我們比較有其他內線消息的人，就會有不同的看法」，沈更提到「今天如果正的是柯、侯是副的，這樣的情況，第一深藍就不投票，二是小雞不找自家母雞，以後兩個月的造勢場合，真是一片愁雲慘霧，國民黨崩盤了」，引發討論。

沈富雄2日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，「現在全國人民，包括評論員、政客，大概七成以上認為藍白合破局了，大家就是看報紙、情勢的演變就覺得沒希望了，而且轉為憤怒」，沈富雄強調，「像我們比較有其他內線消息的人，就會有不同的看法，而這樣的人分成兩類，一類還是認為破局了，一類就是主張可以做全民調的，但他們有一個大假設，他們不在乎侯友宜有沒有做正的，國民黨只要有組閣權、執政權、行政權，只要我們委員選得好，但這是不通的」。

沈富雄強調，「而柯文哲不一定非選正的不可，他不選的後果是可以處理的，只有一個人不能不選正的，而他背後的黨、還有這個黨很多支持、有聲量的人都認為他不一定要當正的」，沈富雄說，「我在警告這些人，你講什麼話？侯友宜如果不選正的，各地的縣市長怎麼站台？難道這些委員跟小雞就輕鬆了？柯也來、侯也來都幫我們站台，我們選情一片前途光明？」

最後沈富雄坦言，「這樣的情況，第一深藍就不投票，二是小雞不找自家母雞，今天如果正的是柯、侯是副的，以後兩個月的造勢場合，真是一片愁雲慘霧，國民黨崩盤了」。