國民黨藍白合怕比民調？ 媒體人謝寒冰爆驚人真相：「他」很容易勝出 @ChinaTimes

在野整合瀕臨破局，藍白對總統人選產出方式各持己見，據稱侯友宜還撂話，今（3日）就是最後談判期限，過了就什麼都不用再談。柯文哲2日受訪時強調，他一開始並沒有說一定要全民調，他只是說總要有公開、公平的規則。對此情勢，媒體人謝寒冰強調，韓國瑜、盧秀燕、國民黨、深藍都已回歸，侯友宜為什麼不敢戰？就算要比民調，綠營人會認為柯文哲比較難打，不就會希望侯友宜出線？雙方都要穩定，那藍白合就注定掛。

「很多人都希望你們趕快喬出一個，讓大家滿意的結果，現在大家都不滿意！」謝寒冰2日在《新聞大白話》節目提到，聽說侯友宜又重提了民主初選，但個人認為沒有可行性，時間又那麼緊迫，怎麼會去提這麼奇怪的東西？

「至於民調，我也不懂侯友宜為什麼要怕？」謝寒冰強調，如果比民調，自己覺得侯友宜不只不會輸，而且他會贏！因為很簡單，就是一般大家外界認為說，柯文哲是比較難打的？假設是這樣的話，那侯友宜就比較容易勝出，為什麼？

謝寒冰指出，因為支持民進黨的人就會想說，我希望侯友宜出來，「不就是這樣子嗎？就是這麼簡單，你沒有辦法排綠嘛！」而且如果你真的怕民調比不贏的話，現在就可以選這三家：新頭殼、鏡電視、美麗島，「你也沒有不公平啊，你有一家輸啊，另外兩家贏啊！」

謝寒冰直言，侯友宜就選這三家就好了，然後再看柯文哲要選哪幾家，「我是覺得，直接用民調最快！」而且韓國瑜也來幫你加持了、盧秀燕也來幫你加持了，整個國民黨現在開始動員起來了。過去柯P那種尖酸刻薄的樣子，也讓很多深藍的回歸了，侯友宜你到底為什麼不敢戰？

「難道一定要穩贏的嗎？」謝寒冰直言，如果侯友宜也要穩贏的，柯文哲也要穩贏的，如果是這樣的話，那藍白合就注定掛！拜託自己想清楚。