將代表國民黨參選被視為「綠到出汁」的高市第8選區（前鎮、小港、旗津）立委，國民黨最美發言人李明璇全力拚戰，隨著選戰腳步近，李明璇也頻跑基層拉票，而在2日時，李明璇也在臉書上分享了她和她妹妹一起拜票的照片，甜美的笑容也讓大量網友暴動直呼「姐妹都是氧氣美女」、「這個組合顏值真的頂天了」，引發討論。

李明璇2日在臉書上PO出一篇「璇分身出動！你～分得出來嗎」的文章表示，「剛剛我在站路口街講，跟下班下課的人們熱情地揮揮手，也抓緊短暫45秒紅燈的時間，向大家宣揚我的理念」，李明璇坦言，「選戰即將進入黃金兩個月，時間非常有限，選區非常大，我已拚盡全力，可還是需要擴大能見度，所以我除了需要募集糧草、召募志工」，李明璇更接著指出，「也好不容易請出我的親妹妹，她在學校下課後來當『璇の分身』，跟我一起分進合擊」。

李明璇更隨文附上照片，圖片中李明璇妹妹的笑容甜美，讓許多網紛紛大讚，李明璇更說，「她願意出來幫我，我真的很開心，不只是因為能分擔我眾多的拜票行程，更是看見二十幾歲的年輕人，願意跟我一起勇敢站出來，我們要拚一個清新的政壇，拚一個嶄新不一樣的台灣！願大家每個勇敢的選擇，都能有一個水到渠成的未來，加油加油！」

許多網友看完後紛紛留言表示「都是美女耶，加油」、「這個妹妹超加分」、「加油，都好漂亮」、「讓高雄多點美好的視野」、「都是大美女，加油」、「姐妹都是氧氣美女」、「這個組合顏值真的頂天了」、「姊妹倆真的好像！當選啦！」。