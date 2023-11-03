67歲的謝玲玲8歲時演出《婉君表妹》出道，23歲當紅之際息影，嫁給香港富商兼寰亞電影老闆林建岳，為他育有兩子三女，兩人於1995年離婚。近年有網友翻出她童年照，讓網友大讚從小美到大。

近日有網友分享一張小女孩的陳年舊照，並寫下：「清純亮麗玲瓏可愛的小妹妹，8歲時已進入演藝圈，6、70年代紅透中港台，80年代退出嫁入豪門，看真的就知道哪位美女啦？」從相片中見到小女孩穿小鳳仙裝、紮兩條孖鬢辮，清秀的五官甜美的笑容，讓網友粉猜是童星出身的謝玲玲。

謝玲玲被網友挖出童星時期照片。（圖/取自FB）

謝玲玲被譽為天才童星，當年8歲奪下金馬獎最佳童星。（圖/中時資料照）

謝玲玲8歲時憑《婉君表妹》出道，並奪得第4屆金馬獎最佳童星，隔年再憑《我女若蘭》再拿下了第5屆金馬獎和第13屆亞洲影展的最佳童星，當天被譽為「天才童星」。長大後曾演出不少電影、劇集和主持節目，並加入中視劇集《親情》、《一縷雙思情》、《雨夜花》等演出。

謝玲玲當紅之際息影，嫁給富商林建岳於1995年離婚。（圖/中時資料照）

謝玲玲演出不少膾炙人口好戲。（圖/中時資料照）

當年紅遍東南亞的謝玲玲，毅然息影嫁給香港富商林建岳，當年在受訪時，透露其實不是這麼喜歡演戲，而是想實現身為女人的夢想，結婚生子組家庭，因此覺得息影嫁人是「注定的，命中安排」。雖之後與林建岳離婚，仍與「前奶奶」余寶珠仍保持密切關係，因而被外界稱為「永遠的媳婦」。