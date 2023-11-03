民進黨立委選情告急，有媒體用OHCA（無呼吸心跳）來形容，但綠營媒體人李正皓卻認為，只要吳崢、蔡銘軒、黃捷、賴品妤都能贏，民進黨國會就會過半。前立委郭正亮2日在《國民大會》節目強調，民進黨一定是就現任的，看哪些人危險的去救，邏輯一定是這樣。比如黃捷那區本來趙天麟是安全的，現在換黃捷產生變數，當然要想辦法保住黃捷。但吳崢在中和選上的機率根本不到10％怎麼救？不如去救本來是現任的區。

媒體人李正皓2日PO文表示，最近有人用OHCA（無呼吸心跳）來形容民進黨的立委選情，但事實上隨著空戰帶動陸戰的氣勢，他所知道民進黨各區立委選情已經開始翻轉，4大激戰區吳崢（中和）、蔡銘軒（南投）、黃捷（高雄）、賴品妤（汐止）只要都能贏，民進黨國會就會過半。

「李正皓這個邏輯顯然是錯的！」郭正亮表示，因為民進黨現在就有63席，所以他一定是就現任的，看哪一些人危險的，他就去救，邏輯一定是這樣。比如說黃捷那一區，本來是趙天麟，趙天麟本來是安全的，現在換黃捷，黃捷就產生變數，因為趙天麟很強，所以當然就要想辦法保住黃捷，這個邏輯是對的。可是吳崢在中和那一區的立委，本來是江永昌，「江永昌有多強你知道嗎？他的家族是貫串國民黨還有民進黨！」

「你吳崢憑什麼要上？根本機率不到10％！」郭正亮強調，對於不到10％當選機率的，民進黨怎麼會去救你？他不如去救本來是現任的區，而且繼任者有一定的實力，比如說黃捷。黃捷跟趙天麟也許有一定的實力的差距，可是她是有機會贏的，那這樣就會去協助。