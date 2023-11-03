2024年總統大選登記日逐漸逼近，「藍白合」歷經朱柯會及朱侯柯會，卻仍無結論。外傳國民黨總統候選人侯友宜已下最後通牒，表達11月3日就是談判最後期限。侯辦發言人、台北市議員柳采葳卻表示，侯友宜從來都沒有下過最後通牒，反而是柯競辦總幹事黃珊珊先下最後通牒。

柳采葳2日在政論節目《少康戰情室》中表示，是不是民眾黨跟國民黨主席之間有訊息的落差，侯友宜從來都沒有下過最後通牒。而且下最後通牒的，先是柯辦總幹事黃珊珊，黃珊珊在10月12日時，強調整合最後的期間就是在10月31日，如果沒有在10月31日整合完畢，柯文哲就要自己選了，這是事實。所以其實下最後期限的，一直都是黃珊珊。

柳采葳接著指出，民眾黨現在也說，好像都是他們在堅持，侯友宜還在堅持要開放式民主初選。她強調，從來沒有這件事情，不管是民眾黨副秘書長許甫、國民黨副秘書長，或是其他發言人， 跟柯文哲之間在裡面談了什麼，有訊息的落差。

柳采葳指出，侯友宜和柯文哲在裡面的會議一開始，就已經先強調，進入政黨協商，就沒有所謂的全民調以及民主初選，這是兩個人都知道的事情。接下來，就是大家好好坐下來談。所以她也不懂，為什麼民眾黨從這一場會議出來，還要去告訴大家，好像都是國民黨在堅持；但從事實看來，國民黨沒有在堅持什麼，國民黨是很有誠心、很有誠意，要跟民眾黨談，反而是民眾黨現在還在堅持全民調。