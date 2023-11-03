民進黨立委選情告急，但綠營媒體人李正皓卻認為，只要吳崢、蔡銘軒、黃捷、賴品妤都能贏，民進黨國會就會過半。前立委郭正亮2日在《國民大會》節目指強調，馬文君這一區民進黨沒有贏過，怎麼會幻想要去贏馬文君呢？

媒體人李正皓2日PO文表示，最近有人用OHCA（無呼吸心跳）來形容民進黨的立委選情，但事實上隨著空戰帶動陸戰的氣勢，他所知道民進黨各區立委選情已經開始翻轉，4大激戰區吳崢（中和）、蔡銘軒（南投）、黃捷（高雄）、賴品妤（汐止）只要都能贏，民進黨國會就會過半。

郭正亮指出，賴品妤本來是現任，可是碰到了綠能風暴，結果她的民調就拉下來，可是她上次是當選的，所以現在去救她，這樣邏輯才成立。不可能去救什麼馬文君的對手，「馬文君多強啊！你怎麼可能會把馬文君當成對手啦？不可能啦！」民進黨還有很多在任的選區，這次都有危機。比方說這次基隆蔡適應沒有選，那你基隆放棄了嗎？他不可能這樣思考，他一定想說這一區我贏過，我比較有機會贏。

「怎麼會幻想到要去贏馬文君呢？馬文君這一區，民進黨就沒有贏過啊！」郭正亮直言，而且上次是蔡培慧，蔡培慧是給人家換一個區去選的。