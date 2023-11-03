鴻海旗下的富士康集團自10月爆出遭中國大陸官方查稅以來，網路負面傳言不斷。微博近日更傳富士康需補稅1800億人民幣（約新台幣7949億元），更有約2萬個足球場大的土地將被收回國有。鴻海2日晚間發表重大訊息，鄭重強調相關傳言都是謠言。

鴻海集團2日晚間表示，富士康始終堅持合法合規經營，目前集團生產經營一切正常，呼籲大眾明辨是非，「切勿以訛傳訛，遇到類似不實文章請立即舉報，集團也將保留對相關謠言發布者以及帳號的法律追訴權」。

鴻海發重訊強調，網上的相關消息均為謠言，要求個別自媒體不要無端造謠生事，肆意捏造事實，「在許多平台發布不實內容，已嚴重侵害集團聲譽，造成極大負面影響，性質極其惡劣」。

儘管鴻海發表聲明鄭重澄清，但不少PTT網友顯然認為沒有太大作用，「請問鴻海開盤跌停，貢獻指數幾點」、「希望快速跌破50元，等著買」、「瑟瑟發抖的股東」。