何豪傑、江俊翰、蘇炳憲是劇中三巨頭。（民視提供）

江俊翰、蘇炳憲、何豪傑在民視8點檔《愛的榮耀》飾演「天鴻集團」三巨頭的，為了彼此利益開始有爭執跟衝突，江俊翰表示這次演出的「江有禮」是一個非常複雜的角色，他的壞不是外顯的，但就是非常算計，他會犧牲朋友、兄弟，是懂得操控人心，是挑戰性很大的角色，希望觀眾能夠看劇討厭江有禮、罵江有禮，但還是喊話說不要罵江俊翰本人。江俊翰看到網友說他很適合演「斯文敗類」，甚至忘記他《大時代》李承淵的模樣，讓他覺得這是對演員最棒的讚美。

江俊翰劇中飾演魔頭，他表示跟蘇炳憲是第一次合作，雖然螢幕上是「人前手牽手、背後下毒手」，但相處起來很能激出不同的火花，拍攝也相當順暢，讓他每天都期待進劇組報到。

何豪傑這次改頭換面留山羊鬍，他說雖然每次上妝要花一段時間，但透過化妝也讓自己的角色特質跳出來，當成角色切換的開關。何豪傑說，這次角色吳漢光非常愛錢，甚至認為只要有權力跟金錢，就可以找到真愛，極度偏差。

蘇炳憲這次特地為戲燙頭髮，他說何吉祥是草根性角色，說話常常會有台氏口頭禪，除了輕鬆又接地氣的演出方式，討喜，再加上劇中有吳婉君跟陳又榕2個漂亮女兒，讓他突然成了國民岳父，一堆網友搶著要當他的女婿。