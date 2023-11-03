以色列軍方連日擴大在加薩走廊（Gaza Strip）的陸地攻勢後，今天宣布已包圍加薩市（Gaza City），也就是巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）的根據地。

法新社報導，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）告訴記者：「以色列軍人已完成包圍加薩市，也就是哈瑪斯恐怖組織的核心。」

儘管愈來愈多人呼籲以色列停止對加薩的猛烈陸空攻勢，以色列部隊仍自10月27日晚間開始，持續投入加薩境內的激烈陸地戰鬥。

哈加里說：「目前停火想法完全不納入考量。」

哈瑪斯的武裝支翼「艾茲丁．卡薩姆旅」（Izz el-Deen Al-Qassam Brigades）發言人歐貝達（Abu Obeida）則說，加薩會成為以色列的「詛咒」，並警告入侵以軍會被「裝進黑色屍袋」裡送回家鄉。

哈瑪斯10月7日對以色列發動史無前例突襲，引爆以色列和哈瑪斯在加薩走廊的戰爭後，情況進一步惡化。（譯者：楊昭彥）1121103