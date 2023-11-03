這周來台的北歐天團奧斯陸愛樂，樂團成員組成國籍多元，特別的是，目前團裡唯二的兩位亞洲團員都是台灣人，分別是英國管首席邱敏華和長笛首席陳廷威，他們這次隨團返鄉演出，表現有目共睹。

本次將演出的曲目之一、芬蘭作曲家西貝流士的交響詩《黃泉的天鵝》，英國管聲部有吃重的演奏。邱敏華表示，這也是他和奧斯陸愛樂首席指揮克勞斯．麥凱萊在音樂路上，第一次合作的作品。

邱敏華表示，在麥凱萊的帶領下，這曲《黃泉的天鵝》的旋律更顯流動且悠揚，「順應著旋律的方向走，回應音樂帶給我們的感受，那是一種流動感。」

邱敏華出生於1988年，他來自台中，畢業於北藝大音樂系、德國慕尼黑音樂與戲劇學院雙簧管演奏碩士，曾任芬蘭國家歌劇院英國管及雙簧管合約團員、奧斯陸室內音樂學會團員，現為奧斯陸愛樂擔任英國管首席，並在挪威音樂學院擔任雙簧管副教授。

陳廷威1990年出生於台北，畢業於國立維也納音樂暨表演藝術大學，是布達佩斯國際長笛比賽首獎得主，剛加入奧斯陸愛樂一個多月。

陳廷威表示，奧斯陸愛樂的甄選方式很特別，除了必考的樂團片段，也會有實際和首席指揮麥凱萊、樂團成員演奏的關卡，每個人都是在層層考驗下加入樂團。

陳廷威和邱敏華兩人都十分喜歡在奧斯陸愛樂的工作，他們鼓勵有心想要報考樂團的音樂人，可以多多嘗試，或許一開始不見得能考上首席職位，但可從不同的位置，了解並培養自己的實力，一步步累積，最後一定能找到適合自己的位置。