剛過去的10月底罕見地在太平洋上出現3支航母戰鬥群與1支由6艘軍艦組成的艦隊，這數十艘軍艦分別屬於美國與中國，使得亞太地區顯得熱鬧非凡。雖然雙方在太平洋上行軍佈陣並未發生磨擦或近距離遭遇，卻是自俄烏戰爭以來加上中東爆發以哈戰爭後美中雙方最大規模的軍力展示行動，其中可以窺見美中雙方在亞太情勢一旦升高後的基礎布局，尤其是中共首次展示陸基航空隊與其航母聯合作戰的能力。

美國多年來在太平洋地區至少保持一支航空母艦戰鬥群已成常態，雷根號航母鬥群是在10月26日由東向西穿越台灣南端與呂宋島之間的呂宋海峽進入南海，而同時間中共山東艦戰鬥群則反向地由西向東穿越呂宋海峽進入台灣東南部水域。中美兩支航母戰鬥群相距約150海里，在海上交叉相會時也被衛星捕捉到這個罕見的歷史鏡頭。

中美兩支航母戰鬥群難得地在海上交叉相會，據說最近時相距約150海里，也被衛星捕捉到這個罕見的歷史鏡頭。（圖／哨兵2號衛星）

雷根號前往南海目地是對菲律賓展現支持，因為近期中菲之日因黃岩島與仁愛礁主權問題發生多次海上磨擦，美國派雷根艦前往有支持菲律賓的用意，同時也進一步推動美軍重返蘇比克灣的進程。中共的山東號進入台灣東部的西太平洋進行演練，主要科目是進行遠端聯合作戰系統演習。

中共數十架軍機在呂宋海峽可能與山東號進行海空演練。（圖／國防部）

據台灣國防部指出，在30日與31日，共有11架中共軍機和6艘軍艦進入台灣海峽，11月1日中共又出動至少37架戰機飛越巴士海峽往西太平洋。3天內共有48架次軍機在台灣周邊活動，機種包括戰機、無人機、反潛巡邏機、轟炸機與空中預警機、電子偵察機等等。分析人士認為，這數十架軍機前往山東艦所在位置，很可能是在台灣附近的西太平洋海域演練海空聯合作戰體系。而且在接下來的幾天當中，從大陸海海起飛前往山東艦所在海面進行支援演練的戰機的數目與頻率可能還會增加。

台灣軍方拍攝到的山東艦航經呂宋海峽（巴士海峽）的照片，甲板上有10架艦載戰機。（圖／國防部）

中美兩個航母戰鬥群隔著呂宋海峽形成對峙態勢，美方也早有應對的布局，另一支卡爾文森號航母戰鬥群在10月12日即已離開母港聖地牙哥，於30日抵達日本。大陸的軍事媒體分析指出，雷根號在菲律賓、卡爾文森號在日本，而山東艦處於美軍2支航母戰鬥群之間，形成隔著台灣進行南北夾擊的格局。

山東艦在菲律賓海上起降艦載戰機。（圖／美國海軍學院網）

雖然山東艦有桂林艦與長沙艦2艘052D導彈驅逐艦，以及許昌艦和黃山艦2艘054A護衛艦，相較於卡爾文森號航母與4艘伯克級導彈驅逐艦，在噸位和空中戰力方面存在一定的差距。為增加山東艦戰鬥群戰力部署，自28日至30日之間派遣055型驅逐艦南昌號、補給艦可可西里湖號與2艘電子偵察船經奄美海峽，另一支052D唐山艦和054A濰坊艦組成的小分隊則經由宮古海峽進入西太平洋，總共6艘軍艦前往支援。至於戰機部份則由大陸福建廣東沿海機場派遣大量戰機與偵察機前往支援，路線則是共機常態擾台所採取的台灣南部防空識別區邊緣的航線，目的是阻止位於菲律賓的雷根號戰鬥群與卡爾文森號夾擊山東艦。

日本自衛隊在菲律賓海拍攝到山東艦戰鬥群的演練活動。（圖／日本防衛省）

即便如此，中共一支加強的航母戰鬥群加上陸基戰機支援，要在西太平洋執行反介入／區域拒止戰略，仍難以同應付2支美軍航母戰鬥群。大陸軍事分析人士認為，加速部署戰力更強的福建號等大型航空母艦，並擴增陸基反艦彈道導彈與巡航導彈，仍是未來應對台海發生戰爭主要策略。

At one point on October 26, the USS Ronald Reagan carrier strike group was only about 150 nautical miles away from China's Shandong aircraft carrier in the South China Sea area west of the Luzon Strait. pic.twitter.com/fvlkBSaQax — Duan Dang (@duandang) October 27, 2023

美軍應對全球軍事衝突時，較大的戰事會派遣2支航母戰鬥群，例如目前在地中海的福特號與艾森豪號，小規模的會派遣1支航母戰鬥群，或是規模更小的兩棲攻擊艦戰鬥群。如果是台海爆發戰事，很可能會是2支以上（加兩棲攻擊艦的小戰鬥群）或3支航母戰鬥群，畢竟中國是有多艘航母與大量戰艦。現在中共航母數量尚少，未來航母數量增加，美軍要應對全球部署之外還要應對台海或亞太緊張情勢，以未來幾年內11艘航母的規模，恐怕要愈來愈捉襟見肘了。