鴻海創辦人郭台銘連署書破百萬，但全台連署站卻陸續發生行賄案。士林地檢署追查，本月1日認北市張姓前里長與不明共犯以20餘萬元為報酬，完成千份連署書，同時他坦承以每份250元進行連署，檢方聲押獲准。2日再發動搜索，拘提1名及陸續約談其他3人。

士林地檢署昨深夜指出，持續偵辦連署行賄案件，查知北市張姓前里長於當地有相當人脈，其為獲取不法利益，與不明共犯商議，以每票250元為報酬，以達成1000份連署書目標，陸續交付空白連署書給予熟識的親友，共計25萬元。

士林地檢署指出，張姓前里長涉犯連署行賄罪。案經檢方指揮北市調查處、北市刑大陸續約談涉案人等，昨（1日）聲押張姓前里長獲准，今（2日）並有拘提1名涉案民眾到案調查，目前全案仍持續溯源調查中。

對於郭台銘全國各連署站屢傳賄選等不行情事，政院發言人林子倫2日主持行政院會後記者會時說，台灣民主選舉發展日漸成熟，政府近來嚴格查辦各地賄選事件，檢警已著手偵辦相關個案，政府尊重司法調查，對個案沒有特定評論。

對於全國12個地檢署偵辦郭台銘總統連署賄選案，最高檢察署2日說，因各地檢署偵辦個案情節、涉案人不同，相關案件由各地檢署依法偵處。