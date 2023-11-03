在投資人寄望年終行情的同時，華爾街股市主要指數今天勁揚，延續美國聯邦準備理事會（Fed）最近一次開會後的漲勢。
道瓊工業指數上漲564.50點或1.70%，以33839.08點作收。
標準普爾500指數勁揚79.92點或1.89%，收4317.78點。
科技股那斯達克指數上揚232.72點或1.78%，收13294.19點。
費城半導體指數大漲77.59點或2.36%，收3368.54點。（譯者：楊昭彥）1121103
在投資人寄望年終行情的同時，華爾街股市主要指數今天勁揚，延續美國聯邦準備理事會（Fed）最近一次開會後的漲勢。
道瓊工業指數上漲564.50點或1.70%，以33839.08點作收。
標準普爾500指數勁揚79.92點或1.89%，收4317.78點。
科技股那斯達克指數上揚232.72點或1.78%，收13294.19點。
費城半導體指數大漲77.59點或2.36%，收3368.54點。（譯者：楊昭彥）1121103
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