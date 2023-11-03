北半球入秋，你是否也即將加入出國賞楓賞雪行列？出門在外多少會有壓力，尤其不常出國的人旅途比較容易出狀況。美國《財經內幕》日前報導，來自底特律、從行銷公關行業轉戰航空業的網紅空服員弗萊瑟（Valerie Fraser）分享她收集的11個最佳旅行訣竅，讓行程更舒適愉快。

訣竅一：手機下載航空公司App。每家航空公司有專屬App，最好在出發日之前下載啟用。航空公司會透過App發送與預訂航班有關的重要訊息，例如更改登機門、班機延誤或取消，旅客甚至會比機組員更早獲知。

訣竅二：上午起飛。會擔心航班延誤或取消的人，最好選擇上午出發的航班。從統計數據觀察，一整天之中，時間愈晚，航班延誤機率愈大，因為各航班延誤的時間可能會疊加。

訣竅三：旅程有重要活動，預留1到2天緩衝。航班若因天候、預料之外的維修問題、機組員人力而延誤或取消，航空公司通常會協助重訂航班，行程若已預留1到2天餘裕，就能大大降低錯失重要活動的機率。

訣竅四：盡可能只帶隨身行李旅行。很多人覺得很難做到，不過這可避免托運行李遺失、支付行李超重費的狀況。至於隨身行李箱袋，弗萊瑟建議入手好一點的款式，高效收納、攜帶便利，最好有保固服務，經久耐用就值得。

掌握訣竅，隨身行李箱也能精簡。

訣竅五：別忽略護膚。不少人考量隨身行李有液體容量限制或擔心漏液而略過護膚用品，但出門在外皮膚保養有其必要，皮膚乾燥會導致敏感甚至防護力降低而感染病菌，航程中使用噴霧或乳液可降低皮膚乾燥程度。市面找得到設計良好且防漏的容器，便於攜帶。

訣竅六：注意補水：飛行前、航程中、落地後，都要大量喝水，因為搭機過程容易缺水。喝水可減少頭痛、生病、出現嚴重時差的可能，也有助皮膚保水。

機艙空氣乾燥，航程途中要適當補充水分。（圖／Shutterstock）

訣竅七：準備一兩樣能讓自己忙碌的物品。預先在手機或平板下載影音、遊戲、書籍，萬一遇上航班延誤、機上娛樂系統設備故障，可殺時間、解煩燥。

訣竅八：備妥一個大的塑膠袋。化妝保養品瓶漏了，泳衣溼答答，鞋子髒污，這些狀況都能靠塑膠袋解決。

旅行之前可先在手機、平板下載App、影音遊戲，以防萬一遇到航班延誤或機上娛樂無法使用的情況。（示意圖／Shutterstock）

訣竅九：帶幾樣零食：旅途中總會碰到肚子餓但一時無法解飢的時候，這時能有果乾、營養棒之類的零嘴充飢，就是好事。

訣竅十：行李多放一件外衣。旅途覺得太冷或太熱、身上衣服弄髒了，能及時解救。

訣竅十一：獨自旅行者，不妨參加附導遊的一日遊行程。這是結識當地人或旅伴的好方法，通常會納入必看景點，多個平台可預訂行程，弗萊瑟偏好美食、攝影元素，往往可獲得獨特、實在的體驗。