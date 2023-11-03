24歲的莊錠欣（Elkie）是童星出道，小小年紀就獨自到韓國發展，沒有父母陪在身邊，聽起來是段很孤獨的旅程，但她透露：「之前有跟我爸媽說過，真的很對不起他們，因為我在忙的時候真的不會想家，訊息也會回得比較敷衍一點。」不過她也解釋不是不愛家人，而是因為信任，知道他們不會因自己沒空就感到不開心。

Elkie自認不會撒嬌，反而想保護媽媽。（圖／林士傑攝）

Elkie自認是個不會撒嬌的女兒，因為她有一個很愛撒嬌的媽媽，笑說：「就是因為媽媽太少女，我才會這麼MAN，會有一種想保護媽媽的感覺。」雖然從小就很獨立，但當她決定要去韓國當練習生時，家人還是有些擔心，並希望她先把課業完成，「我跟家人說機會只有一次，我的年齡不太允許我等，我也答應家人如果3年內出不了道，我就回去把書唸完。」

與韓國公司簽約時，Elkie竟直接詢問是否會有潛規則。（圖／林士傑攝）

而Elkie會想當偶像的原因，是因為她喜歡韓國女團「少女時代」，並把她們當成目標，「她們在舞台上很美，閃閃發光，不是單純只有外在美，是有熱愛舞台的感覺。」即使對韓國演藝圈有嚮往，但Elkie不免還是會被網路上的資訊影響，簽約時她直接問公司：「真的有潛規則嗎？我要去陪人家吃飯嗎？」讓工作人員大傻眼，連忙解釋公司真的沒有這種事情。

Elkie練習半年就以CLC出道。（圖／翻攝自Elkie IG）

與其他練習生相比，Elkie算是很幸運，短短半年就以「CLC」成團出道，不過練習的那段時間還是讓她吃盡苦頭，有時會從早上10點練到凌晨4點，她壓力大到在舞蹈課邊跳邊哭，甚至衝到空的練習室，躲在鋼琴底下哭，當時韓文不好的她原本認為老師特別愛罵她，後來才發現是誤會一場，「老師是釜山人，方言比較重，他不是故意的，但我聽起來他就是在罵我啊！後來才知道老師沒有那個意思。」

當練習生時Elkie曾壓力到大邊哭邊跳舞。（圖／林士傑攝）

離開CLC之後，Elkie轉往華語樂壇發展，推出首支個人單曲〈SPEED UP〉，也因此在台灣更常被認出來，讓她又有重新在活動的感覺，此曲以跑車為靈感，Elkie也將自己比擬為車子，「我本身是一個馬力很足的人，可以一直跑120，時間對的話，可以衝上180，除非遇到紅綠燈，但等一下就好了嘛！」她也坦言以前自己不懂如何發洩情緒，時常處於很高壓的狀態，後來開始創作宣洩心情，也學會向家人朋友說自己的感受。

Elkie先前推出首支個人單曲〈SPEED UP〉。（圖／林士傑攝）

Elkie先前翻唱《想見你》主題曲〈想見你想見你想見你〉，問及是否喜歡許光漢？她立刻回答：「喜歡！」並說看完《想見你》後在心中留下餘韻，大讚許光漢把李子維這個角色消化得很好，「我很喜歡許光漢整個人的生活方式，雖然人氣很高，但還是有自己的生活。」此外，她也很欣賞周興哲，覺得對方的歌很好聽，希望有朝一日能夠合作。

Elkie很欣賞許光漢及周興哲，期待將來有機會合作。（圖／林士傑攝）

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