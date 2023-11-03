日本外務省表示，日本航空自衛隊一架空中加油和運輸機昨晚載送46名乘客離開以色列，準備返回日本，其中包括1名台灣人。
根據日本外務省，機上乘客也包括20名日本國民、15名韓國人、4名越南人。
路透社報導，這是以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）上月開戰以來，第2度運用日本軍事運輸機進行類似撤離行動。
值此之際，日本外務大臣上川陽子正在進行以色列與約旦的訪問行程。（譯者：楊昭彥）1121103
日本外務省表示，日本航空自衛隊一架空中加油和運輸機昨晚載送46名乘客離開以色列，準備返回日本，其中包括1名台灣人。
根據日本外務省，機上乘客也包括20名日本國民、15名韓國人、4名越南人。
路透社報導，這是以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）上月開戰以來，第2度運用日本軍事運輸機進行類似撤離行動。
值此之際，日本外務大臣上川陽子正在進行以色列與約旦的訪問行程。（譯者：楊昭彥）1121103
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