台中一名高姓男子經營無實體店面的「男模會館」，臉書宣傳該會館男模優質「絕不騙照」，每位身高至少都175公分以上，1個鐘頭消費收1500元，低消1次2小時，「大局4小時1萬、小局8000」。
該會館經營的方式則是由女客打電話到會館後，以派遣方式，讓男模前往指定地點陪酒、跳舞，還要求男模不能私下接性交易，請假扣3000元等苛刻條款。
其中有5位男模不簽不平等條約，就被凌虐到傷痕累累，逼簽下3至6萬元的本票，這5人因被苛扣，錢沒賺到，還道歉40-50萬元，台中市警察局刑警大隊日前拘提高男等6人，全案依依恐嚇取財等罪嫌移送法辦。
據了解，該會館苛扣對待旗下男模，其中1人今年（112年）5月間向警方檢舉，指稱因會館訂定嚴格規定，若男模私下接客要罰3萬元、嚼檳榔要罰2萬元，被客人投訴也要罰2萬，若遲到要扣500元、請假要扣薪3000元，使得許多人都積欠不少罰款，且不繳納還會被毆打逼迫簽本票，有的甚至遭限制行動。
警方調查，已掌握至少有5名男模因不願服從規範而遭到毆打，上月（10月）25日搜索該會館並拘提高男等6人，高男雖否認打人、苛扣員工，辯稱是內部薪資問題引發糾紛，仍被依恐嚇取財等罪嫌法辦，移送檢方複訊後，被裁定1至3萬元交保。
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