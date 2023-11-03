民進黨立委趙天麟因婚外情退選，日前他舉辦感恩餐會，還特別召集30多位苓雅區里長，為接棒的高雄市議員黃捷輔選。媒體人吳子嘉認為，趙天麟爆發緋聞，還辦感恩餐會，可能要選高雄市長，一招就可解決，他建議民進黨開除趙天麟黨籍，不然後患無窮。

吳子嘉2日在中天《新聞千里馬》節目中表示，趙天麟搞出緋聞，又繼續不斷曝光、亮相，還辦感恩餐會。吳子嘉酸說，趙天麟是台灣最勇敢的男人，結果調查局調查，小三可能是間諜，趙天麟還繼續曝光，有夠厲害，打死不退。

吳子嘉認為，趙天麟可能要選高雄市長，一招就可解決。他呼籲，請高雄市長陳其邁告訴副總統賴清德，快把趙天麟開除黨籍，不然後患無窮。

趙天麟（左）與大陸籍女子（右）有婚外情，多張親密照片外流（網路照）

吳子嘉舉自己為例表示，他被民進黨開除黨籍，是因為他罵民進黨。趙天麟被爆這事，居然沒事，這是什麼爛黨。也沒人罵他，還出來輔選。國民黨高雄市議員陳美雅不一定當選立委，若他是陳美雅，光是罵趙天麟就當選了。

吳子嘉也酸，高雄人原諒趙天麟，趙天麟辦感恩餐會，哭一哭，他太太還幫他遞毛巾，沒事。