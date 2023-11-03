秋老虎的天氣將持續至周末，今天各地晴到多雲，僅東南部及恆春半島有零星短暫雨；清晨輻射冷卻作用明顯，最低溫在新竹15.9度，西半部白天高溫可達33、34度，日夜溫差很大。下周一（6日）傍晚東北季風南下，將影響至下周二（7日），北部及東半部轉為有雨天氣，其中東北部有大雨機率；北台灣白天高溫降至23、24度，轉涼相當有感。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天至周日（3至5日）仍為秋老虎天氣型態，白天偏暖，各地區高溫都在33至35度，清晨輻射冷卻作用，低溫約17至20度，日夜溫差大。今各地氣溫：北部18至34度、中部19至34度、南部20至34度、東部17至33度。

最新模式模擬顯示，下周一傍晚至周二東北季風南下，冷空氣不強，大台北及東半部因有雨而轉涼，東北部有較大雨勢機率；桃園以南高溫略降。下周三、四（8、9日）東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升，北海岸、東半部仍有局部短暫雨。

中央氣象署預報，下周一北部高溫略降，都在30度以下，下周二更涼，整天溫度都在23、24度左右。