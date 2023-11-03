國內神經罕病權威、醫師宋秉文離世，享壽70歲。台灣神經罕見疾病學會2日晚間發布消息，指宋秉文於11月1日下午在家人陪伴下，在台北榮民總醫院走完人生最後一段路；學會回顧宋醫師一生卓越學術貢獻，特別發文抒懷。

台灣神經罕見疾病學會在臉書粉專發文表示，我們最敬愛的老師、溫暖的同事、卓越的科學家宋秉文教授於民國112年11月1日下午，在家人的陪伴下於台北榮民總醫院走完人生最後一段路，過程平靜安詳。

台灣神經罕見疾病學會表示，宋秉文教授投身神經科學研究領域數10年，嘉惠照護無數病友與家屬，也培育眾多後繼神經科優秀人才。哲人日已遠，典型在夙昔。謹祝福宋教授遠離身體苦痛，安息主懷。

台灣神經罕見疾病學會指出，宋秉文教授一生投入於神經醫學及罕見疾病的研究，為此領域國際學術巨擘，他於民國77年在台北榮民總醫院神經醫學中心設置全國第一個「神經基因實驗室」，開啟台灣小腦萎縮症及其他神經退化疾病的基因診斷與研究。

宋教授為台灣神經學學會「神經基因學組」的創始主委，一生致力於推動台灣神經遺傳疾病的學術研究與國際交流 ，民國107年宋教授促成世界小腦與運動失調研究學會大會(SRCA)於台北舉辦，讓台灣小腦萎縮症各界研究者與國際接軌。

他於病中仍心心念念學術，主持編纂「小腦萎縮症的臨床試驗」專書，彙集當代學者研究精華並於今年付梓出版。

除臨床服務與學術研究之外，宋教授更積極投入社會公益，在他多方奔走之下，結合醫、病、產、學各界的「台灣神經罕見疾病學會」於民國105年創立，並由其擔任創會理事長。亦推動「台灣腦庫」的創建，為無數神經罕見疾病研究者與病患權益發聲。