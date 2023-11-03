日前有消息指出，民眾黨擬將陸配徐春鶯列入不分區提名。民進黨總統參選人賴清德對此表示，陸配當立委接觸外交國防機密文件將影響國家安全，引發各界熱議。但台灣首位列名不分區的陸配牛春茹現身指出，台灣法律本身不認定兩岸是兩國關係，因此沒有「放棄國籍」的問題。

陸委會主委邱太三10月31日出席節目《大選鏡來講》時曾表示，對於台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，民意代表需要遵照「國籍法」及「公務人員任用法」，出具放棄國籍後的證明文件，才能擔任立委。

據《鏡週刊》昨（2）日報導，國民黨曾在2020年立委大選將牛春茹列入不分區立委候選人第17順位，是台灣首度被提名不分區的陸配。回憶起當時列名不分區，牛春茹稱，台灣法律在面對大陸並非視為兩國關係；而從中國大陸的規定來說，陸配拿到中華民國身分證，也不等於是有了其他國家國籍。

該報導引用牛春茹說法，她當初取得中華民國身分證跟護照的時候，就已經放棄了大陸的「戶籍」，前往對岸都是使用台胞證，而到其它國家則是使用中華民國護照。牛強調，放棄大陸戶籍後，自然無法享有公民權利，同時也喪失相關社福權利。

《鏡週刊》報導中還提到，牛春茹解釋，陸配來台會先以依親居留的方式，對於徐春鶯是否有資格擔任不分區立委，她認為，應該是符合基本資格，民眾黨若要提名應該也做過詳細考慮，不符合法律也不太可能提名徐。