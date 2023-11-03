星巴克「好友分享日」快閃登場，今天11:00～20:00至門市購買2杯特大杯風味及冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

為慶祝耶誕奇蹟來臨，星巴克今祭出買1送1活動，每人每次至多買2送2，飲料限當場領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖及虹吸式咖啡。

星巴克提醒，本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，以及全台多處休息站等門市。