The 2023 AL Silver Slugger finalists are here. 👀



Winners will be revealed on @MLBNetwork at 6 pm ET on November 9! pic.twitter.com/cB0MrQyAGM — MLB (@MLB) November 2, 2023

Check out the 2023 NL Silver Slugger finalists. 💪



Winners will be revealed on @MLBNetwork at 6 pm ET on November 9! pic.twitter.com/m6bhuq1JPn — MLB (@MLB) November 2, 2023

大聯盟官方公布銀棒獎入圍名單，榮膺美聯全壘打王的大谷翔平以指定打擊身分入選；國聯外野手部分競爭激烈，由台美混血卡洛（Corbin Carroll）、日籍強打鈴木誠也及勇士小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）等人角逐，最終得主將於台灣時間10日揭曉。

銀棒獎按位置選出打擊最優秀的選手，由各隊經理和教練投票選出，脫穎而出的選手可說是各聯盟打擊最好的9人。大谷翔平獲得年度MVP的2021年，該年將銀棒獎一併收下，今年大谷翔平繳出3成04打擊率、44轟和95分打點，將和太空人重炮阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）競爭獎項。

進入大聯盟生涯第2年的鈴木誠也，賽季初進展不太順利，開幕戰前因為左側腹斜肌受傷缺席，復出後打擊成績直線滑落，所幸在例行賽最後兩個月找回強打本色，最終將成績拉回2成85打擊率、20轟及74分打點，有機會成為自2009年鈴木一朗後，首位拿下銀棒獎的日本外野手。

成為史上首位單季至少25轟、50盜的新秀，卡洛幾乎把國聯年度最佳新秀視為囊中物，只是國聯外野手人才眾多，除了年度MVP呼聲極高的小阿庫尼亞外，道奇明星外野手貝茲（Mookie Betts）也將力拼生涯第6座銀棒獎。