不少人結婚會拍婚紗照做紀念，近日一名男網友PO出爸媽的婚紗照表示，時隔30年，爸媽決定重拍婚紗，並加入他與哥哥一起拍，其中爸媽的狀態引起網友討論，因為兩人看起來都「駐顏有術」，而且氣質滿滿，讓不少人直呼「阿姨太犯規，也太正了吧！」

一名男網友近日在Dcard上分享，爸媽上次拍婚紗照是1990年，如今夫妻倆結婚30年了，最近決定翻拍婚紗照，並讓他和哥哥加入一起拍。從照片中可見，原PO的媽媽體態均勻完美，皮膚狀況也很優，完全看不出年紀，絕對擔得起一聲「美魔女」。

原PO表示，爸媽當年拍的婚紗照很美，但他認為今年重拍的照片勝出，且因為媽媽保養有佳，根本凍齡了，真的貌美如花，因此他也開玩笑說「阿姨，我不想努力了！」

照片吸引千人朝聖，不少網友留言討論，「媽媽保養真好，爸爸也很有型耶」、「長得很貴氣，散發有錢人的味道」、「真的不用努力，這家婚紗很貴欸」、「好美！一家人都好有氣質」、「你媽很會保養沒錯，但你爸越老越帥欸。是很適合走藝術家氣息的老爸」、「阿姨太犯規了，也太正了」、「爸爸長得好像宮崎駿」。

後有眼尖網友發現，原PO長得好像一個網紅律師，隨後就有人挖出來，他是薛曼律師。