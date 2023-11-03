桃園市一名女性護理師今年（112年）年初時，獨自前往林姓男病患住家居家訪視，當天下午4時許，護理師抵達時，林男（A男）開門迎接後，趁母親外出，家中只剩中風臥床在家的父親，竟將大門及客廳門上鎖。

A男還故意將住處收音機音量開得很大聲，隨後在客廳內強拉護理師，觸摸護其私處，不顧對方掙扎抗拒、用力推開、大聲喝斥等，林男仍是獸慾爆發，想再強拉進住家的餐廳，所幸護理師強力抗拒才未被逞。

A男不願就此罷手，再把護理師推到客廳沙發上，持續強摸私處，還用上半身壓制想要強制性交，幸好護理師猛抓A男脖子、用力他肚子反抗，A男耐不住疼痛鬆手時，護理師趕緊衝到大門開鎖順利脫逃；護理師不甘受辱提告。

法院審理，A男辯稱：「我有精神疾病、精神分裂」，護理師例行性來給我藥物，當天我精神狀況不是很好，有摸她屁股，但沒護理師指控的事情。辯護人則辯護為「無罪」答辯，指出護理師陳述情節若為真實，也僅是「強制猥褻」。

A男還辯說，我認為只有摸護理師屁股，只有一下而已，應該只有強制猥褻，當天是我身體不舒服有吃感冒藥，頭暈才會去摸她屁股，但我沒有脫她衣服，我自己也沒脫衣服，事後有找護理師想和解，希望她不要告我。

護理師向法官表示，當病人不願回診治療時，就會有居家護理師居家訪視，我去A男家訪視已有3、4年，算是認識蠻久了，之前為他居家訪視時，他並不會這樣，訪視過程都還蠻正常的，也都有穩定的用藥。

法官審酌，A男為滿足一己私慾，罔顧護理師執行居家訪視工作，無視性自主權，施以強暴方式，強制性交未遂，對護理師身心所造成傷害及影響深遠，影響社會治安鉅大。

A男犯後不僅否認犯行、供詞反覆，難認犯後態度良好，審理期間，又多次藉故至護理師工作場所騷擾；法官日前依法判決，A男被依犯強制性交未遂罪，處有期徒刑3年6月。可上訴。