亞太經濟合作會議（APEC）將召開。美國財政部長葉倫今天重申，不尋求與中國脫鉤，希望與中國建立確保美國國家安全、人權以及對雙方公平的經濟關係，並共同因應全球挑戰。

APEC即將在11月中旬於舊金山登場。美國總統拜登（Joe Biden）有望利用機會與中國國家主席習近平舉行雙邊會議，這將是兩人繼去年11月在印尼峇里島的20國集團（G20）峰會後，兩人再度面對面會談。

葉倫（Janet Yellen）今天在亞洲協會（Asia Society）針對拜登政府於印太經濟方針發表專題演講時表示，美國正在深化與印太區域的經濟聯繫，這將為美國經濟與印太區域帶來巨大的潛在利益。

談到中國時，葉倫重申，美國不尋求與中國脫鉤，美中經濟全面分離或要求包括印太區域在內的國家被迫選邊站的做法，將對全球產生重大負面影響。考慮印太區域經濟聯繫程度及全球供應鏈的複雜性，這也不切實際。

葉倫表示，美國正透過國內投資與加強和世界各地盟友與合作夥伴的聯繫，以降低風險並實現多元化。美國提出以與盟友和夥伴共同價值觀為基礎的世界願景，在此基礎上，美中之間也存在健康穩定的經濟關係。

對於與中國的經濟關係方針，她提出3大主要目標，包括確保國家安全利益並促進人權，「這是我們不會妥協的領域」，但不是為了遏制中國成長；尋求對雙方都有利的健康經濟關係，意味著對中國的不公平經濟行為作出適當反應；此外，也會努力合作因應當前全球挑戰。（編輯：張芷瑄）1121103