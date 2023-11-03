荒野保護協會、富邦人壽2日共同發布「2023年淡水河川廢調查」，指淡水河岸共有逾2萬袋垃圾，跟3年前相比暴增近1倍；垃圾集中在關渡大橋、蘆洲及社子島右側。荒野保護協會推測，可能是過去3年沒有颱風，加上新冠疫情期間外送、外帶比例升高，導致一次性廢棄物用量大增。

根據《中國時報》報導，「2023年淡水河川廢調查」指出，淡水河岸計2萬4318袋垃圾，跟2020年調查的1萬2987袋相比，暴增近1倍；垃圾集中在關渡大橋、蘆洲及社子島右側。荒野保護協會海洋專員徐筱珺認為，前3年沒有颱風，加上疫情期間一次性廢棄物用量大增，造成淡水河川廢劇增。

疫情下的產物一次性廢棄物暴增，恐怕是外送、外帶興起的副作用。徐筱珺說，少了颱風或豪雨沖刷，垃圾卡在紅樹林出不去，今年颱風把垃圾都沖出來了。

她強調，8成河川廢棄物集中在6%河岸，公部門應加強與私部門合作，把經費和人力配置在熱點區域，有效阻止川廢匯流入海，改善大台北生活水域環境。