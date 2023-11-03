「最美主持人」75歲資深女星白嘉莉，1977年嫁給印尼商人黃雙安便引退。丈夫5年前過世，她2020年初搬回台灣，3年多來都住在台北五星級酒店，至今已花費1400萬。達人分析白嘉莉住飯店不買房的4點優勢，認為相當聰明。

白嘉莉2020年初返台定居，月花30萬元在五星級飯店居住，她曾有在台置產的想法，昨（2日）出席活動時，表示住在飯店3年已經習慣了，且有專人服務很方便，暫時不考慮買房，「住在飯店很棒，房間都會有很漂亮的花」。

算下來，白嘉莉一年花在飯店的開銷約360萬，來台3年多就耗費1400萬資金；以房價不變的情況下，白嘉莉若住到95歲，得再掏出7200萬。

白嘉莉3年多下來已花費1400萬住飯店。（圖／陳俊吉攝影）

「職場寫作講師趙曉慧」曾分析白嘉莉住飯店不買房的4大優勢；第1點，相較月租北市百坪豪宅的行情價，白嘉莉雖花費較高的錢租飯店，但三餐與生活所需都有專人服務，不須額外繳納水電費、空調費、管理費、第四台費、WIFI 網路費、清潔費等，一通電話就能解決問題。

第2點，相較住在郊區退休宅的老人，住在市中心的五星級飯店有利於延緩老化，因為需要常常走動、與外界接觸；第3點，白嘉莉雖住到95歲需再花7000多萬，但不需要繳地價稅、房屋稅、裝潢費，往生後也沒有遺產分配的麻煩；第4點，白嘉莉的資金調度會較靈活，不會全部被綁在房地產，且她是貴婦級的名人，不但不用計較7000萬，還可能替飯店打廣告，吸引業者開出更優渥的條件邀請她入住。