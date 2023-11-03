10月為傳統假期十一黃金周，且外在市場大環境能見度不高，德微10月合併營收為1.45億元，月減2.76%，德微表示，單月營收能與今年8月相當，毛利率也維持與第3季相近水平，實屬不易，累計前10月合併營收為14.53億元，較去年同期下滑20.83%，符合公司預期。
德微表示，公司高度樂觀期待在2023年進行新產品封裝架設與晶圓新廠之各項佈局，均將陸續在明年度展現成長力道，對未來3年展望是以擴張版圖與增加產品線提升營收績效為主軸，以因應地緣政治紛擾之下不斷在變化的市場。
德微(3675)10月合併營收為1億4542萬4000元，較上月微幅減少2.76%，雖然半導體產業氛圍仍處去化庫存中，或許需一兩季度之調整，現在公司新產線架設完成，已開始逐步小量出貨，惟稼動率有待市場回升後將全面量產。
10月為傳統假期十一黃金周，且外在市場大環境能見度不高，德微10月合併營收為1.45億元，月減2.76%，德微表示，單月營收能與今年8月相當，毛利率也維持與第3季相近水平，實屬不易，累計前10月合併營收為14.53億元，較去年同期下滑20.83%，符合公司預期。
德微表示，公司高度樂觀期待在2023年進行新產品封裝架設與晶圓新廠之各項佈局，均將陸續在明年度展現成長力道，對未來3年展望是以擴張版圖與增加產品線提升營收績效為主軸，以因應地緣政治紛擾之下不斷在變化的市場。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。