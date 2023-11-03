10月為傳統假期十一黃金周，且外在市場大環境能見度不高，德微10月合併營收為1.45億元，月減2.76%，德微表示，單月營收能與今年8月相當，毛利率也維持與第3季相近水平，實屬不易，累計前10月合併營收為14.53億元，較去年同期下滑20.83%，符合公司預期。

德微表示，公司高度樂觀期待在2023年進行新產品封裝架設與晶圓新廠之各項佈局，均將陸續在明年度展現成長力道，對未來3年展望是以擴張版圖與增加產品線提升營收績效為主軸，以因應地緣政治紛擾之下不斷在變化的市場。