87歲資深演員李明啟在《還珠格格》中飾演「容嬤嬤」，在劇中拿針扎紫薇心狠手辣的模樣，讓無數觀眾恨得牙癢癢，不過卸下演員身分，私下是個和藹可親的老奶奶，近來在街上被民眾捕獲她的身影，近況因此曝光。

李明啟近日在街上被粉絲巧遇，只見她戴著眼鏡，將灰白長髮紮成馬尾，臉上明顯留下無數歲月痕跡，由於私下打扮樸素，不仔細看還無法認出她就是《還珠格格》中大名鼎鼎的容嬤嬤，李明啟被認出後不僅毫無明星架子，反倒親切跟粉絲聊起來天來，她表示近來有工作找上門，但因為時間太過緊湊，因此都婉拒掉，還忍不住直呼：「累死我啊」，不過只見她身體硬朗、聲音宏亮，讓人難以相信已經高齡87歲。

李明啟去年榮獲澳淶塢國際電視節金萱獎《終身成就大獎》，等同肯定她60多年的演員生涯，不過在《還珠格格》演活擁有壞心腸的容嬤嬤，導致許多粉絲入戲太深，不僅坐公車遭拒載，就連到市場買菜，都被砸雞蛋，但私底下的她卻默默行善，自掏腰包幫助百名貧困學生，不為人知的善行曝光後，讓不少粉絲驚呼：「原來容嬤嬤其實是好人」。