2014年9月14日凌晨1時許，台北市夜店爆發殺警案，時任信義警分局偵查佐薛貞國被眾人圍毆致死，他的妻兒申請因公撫卹，銓敘部處分依「意外死亡」核發撫卹金，家屬不服認為薛應為「因公死亡」，提告請求撤銷原處分，台北高等行政法院認為，薛男當時不是依法執行職務，並非因公死亡，判決駁回家屬的請求。可上訴。

台北市政府警察局刑事警察大隊已故偵查佐薛貞國的遺族提告主張，薛貞國在2014年9月14日死亡，銓敘部因公審查小組最終決議依「意外死亡」撫卹，遺族不服處分提起行政訴訟。

台北高等行政法院認為，依現場監視器畫面，可證明薛貞國有對曾威豪起腳之動作，始引發如加害人陳柏元等人對薛貞國反擊，薛貞國上開對曾威豪起腳之動作，已非依法執行職務，且薛貞國違反服勤不得飲酒之規定，其未依規定通報而逕予處置，於休假期間前往刑事責任區處理案件，尚難認定為依法執行職務。

北高行政法院認為，銓敘部因公審查小組決議以意外死亡撫卹，尚無違誤，判決駁回訴訟，可上訴。

警員薛貞國被殺案，率眾前往的主謀蕭叡鴻等61人遭依聚眾鬥毆致死等罪各處判刑2月到13年不等刑期確定；另9人部分，最高法院將「富二代」曾威豪、劉芯彤夫妻各依聚眾鬥毆致人於死罪判刑8年，另外7名共犯各判7年到10年6月不等刑期，全案定讞。