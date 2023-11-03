據金管會統計，截至2022年底，有225家上市櫃公司獨董席次少於3分之1、504家上市櫃公司有獨董任期超過3屆，新規合計影響上市櫃公司家數最多為729家。其中，資本額逾百億元、且獨董席次低於3分之1者有44家，因應新制必須在明年進行調整。

經合組織（OECD）10月中於馬來西亞舉辦亞洲公司治理圓桌論壇，聚焦推廣新版公司治理原則近期修正新增章節「永續韌性」，強調企業揭露的永續資訊應具備一定品質與可比較性，董事會須辨識相關風險與機會並承擔責任，企業應與各利害關係人就永續議題保持對話。

證期局主秘尚光琪指出，台灣自2013年起參考OECD公司治理原則發布三版藍圖，自第3版起即以永續發展為主軸，呼應國際發展趨勢，今年3月及8月分別公布「永續發展行動方案」及「國際財務報導準則永續揭露準則藍圖」，持續致力推動永續政策。

尚光琪表示，董事會決策的客觀性及獨立性是OECD公司治理原則強調重點之一。此次會議中，東協各國對公司獨董人數及任期多有強制要求，如多數國家要求獨董席次不少於3分之1、任期不超過9年，金管會推動強化董事會獨立性措施與東協各國實務相近。

據統計，截至去年底，1772家上市櫃公司中有504家公司獨董日期達逾3屆、占比28％，其中25家資本額逾百億元、479家低於100億元。獨董席次少於3分之1的上市櫃公司共225家、占比13％，其中44家資本額逾百億元、181家低於100億元。

尚光琪指出，OECD於10月中公布亞洲各國永續政策及實務報告，台灣在上市公司永續資訊、溫室氣體排放揭露比例及取得確信的比例表現突出，揭露家數占比37％、揭露市值占比達91％，高於全球的19％、84％及亞洲的13％、74％，顯示近年推動政策具成效。

尚光琪表示，金管會將持續關注國際間最新趨勢，衡酌國內實務發展，精進台灣公司治理及永續發展政策，以提升台灣資本市場競爭力。