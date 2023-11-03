聯準會一如市場普遍預期在周三維持利率不變，雖然主席鮑爾表明不排除進一步收緊政策的可能性，但他也坦承最近公債殖利率飆升對經濟造成的影響，市場解讀為這是鮑爾暗示美國央行已經完成升息，美國公債殖利率暴跌，為股市帶來提振。

周四收盤，道瓊指數漲564.50點或1.70%，報33,839.08點。標普500指數漲79.92點或1.89%，報4,317.78點。那斯達克指數漲232.72點或1.78%，報13,294.19點。費城半導體指數漲77.59點或2.36%，報3,368.54點。

美國10年期公債殖利率一度重挫16.6個基點，最低觸及4.623%。

標普500指數11大類股全漲，能源股漲3.11%，漲幅最大；其次為對利率敏感的房地產股上漲3.09%。通訊服務類股漲0.91%，漲幅最小。

重磅科技股全漲，蘋果漲2.07%，微軟漲0.65%，亞馬遜漲0.78%，Alphabet漲0.82%，輝達漲2.79%。

小型股羅素2000指數收漲2.7%，創下6月6日以來最大單日漲幅。

台股ADR全漲，台積電漲3.05%，聯電漲3.30%，日月光漲2.89%，中華電信漲1.26%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數漲2.04%。

根據LSEG的最新數據，華爾街預期標普500指數成分股第四季獲利成長將7.2%，低於10月1日財報季開鑼前所預估的成長11%。迄今已發布第三季財報的企業中約80.9%超出分析師預期，僅14.9%令市場失望。

周四發布的上周初次請領失業給付人數略為增加，投資人將密切關注周五發布的10月非農就業報告。

紐約證交所上漲與下跌股數比為7.30：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為3.16：1。

標普500指數有10檔成分股創下52周新高、9檔創新低。那斯達克指數有40檔創新高、140檔創新低。

市場交投熱絡，美國交易所成交量總計達119.6億股，過去20日均量為107.8億股。